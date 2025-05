Bia Haddad vira sobre top 10 e avança à semifinal do WTA 500

A brasileira Beatriz Haddad Maia está de volta a uma semifinal de torneio da WTA após oito meses. Nesta quinta-feira (23), a número 23 do mundo venceu a americana Emma Navarro, nona do ranking, no WTA 500 de Estrasburgo, na França.

A partida durou 3h02 e terminou com parciais de 3/6, 7/6 (3) e 6/2. Com o resultado, Bia alcançou a sua primeira semifinal da temporada e sua terceira vitória consecutiva, algo inédito em 2025.

A última vez que a tenista havia chegado tão longe em um torneio foi em setembro do ano passado, quando conquistou o título do WTA 500 de Seul.

A vitória também marcou a terceira vitória de Bia em cinco confrontos contra Navarro, cabeça de chave número 2 em Estrasburgo.

Na semifinal, a número 1 do Brasil enfrentará a cazaque Elena Rybakina, número 12 do mundo e quarta cabeça de chave. No confronto direto, a paulista leva vantagem de 2 a 1 sobre a campeã de Wimbledon de 2022.

Além de Bia, o Brasil também será representado na final de duplas em Estrasburgo. A medalhista olímpica Luisa Stefani, ao lado da húngara Timea Babos, avançou após um segundo W.O consecutivo de suas adversárias.

