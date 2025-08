Bicampeão Paralímpico, Yeltsin Jacques é convocado para o Mundial na Índia

Pela sexta vez, Yeltsin Jacques, atleta do Sesi, foi convocado para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico, que acontece de 27 de setembro a 5 de outubro, em Nova Déli, na Índia. O sul-mato-grossense já conquistou cinco medalhas, incluindo dois ouros nesta competição.

A convocação foi anunciada na terça-feira (5) pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), que divulgou a lista com 50 atletas e 10 atletas-guia para o Mundial, o primeiro após os Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Yeltsin, que compete na classe T11 (para atletas cegos), chega à disputa como bicampeão paralímpico nos 1.500 metros, prova em que quebrou o próprio recorde mundial. Em Paris, ele também conquistou o bronze nos 5.000 metros.

“É um orgulho muito grande contar com a parceria do Sesi e do Sistema Fiems. Este será meu sexto Mundial, já participei de três Jogos Paralímpicos e quatro Parapan-americanos — e espero que venham muitos mais. É uma forma de levar o nome de Mato Grosso do Sul e destacar o potencial da nossa indústria pelo mundo, através do esporte”, afirmou o atleta.

Logo após o retorno da Índia, Yeltsin terá um novo desafio: a Corrida do Pantanal, marcada para os dias 11 e 12 de outubro, em Campo Grande.

