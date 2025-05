Bolsa Atleta e Bolsa Técnico: Inscritos têm até hoje para apresentar recursos

Os atletas que tiveram suas inscrições indeferidas no Bolsa Atleta têm até esta sexta-feira (9) para apresentar recurso e tentar concorrer a uma das vagas. O programa do governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer), vinculada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), está selecionando atletas e técnicos para as bolsas de 2025 e 2026. A iniciativa tem como objetivo incentivar e apoiar o desenvolvimento de atletas e técnicos em todo o estado.

O Bolsa Atleta e Bolsa Técnico oferece auxílio financeiro a esportistas e profissionais com desempenho destacado em competições estaduais, regionais, nacionais e internacionais. Atualmente, são disponibilizadas 15 categorias de bolsas, com duração de 12 meses.

Nesta edição, o programa registrou recorde de inscrições, com 937 atletas inscritos para o Bolsa Atleta e 81 técnicos para o Bolsa Técnico, totalizando 1.018 candidatos.

Os recursos podem ser solicitados clicando aqui. Enquanto isso, aqueles que enfrentarem dificuldades no envio das certidões criminais estaduais e federais, há um manual de orientação disponível para consulta, basta clicar aqui para acessá-lo.

Após a análise dos recursos, os atletas com inscrições deferidas passarão pela etapa de avaliação do rendimento esportivo, que determinará a pontuação final. Já os candidatos ao Bolsa Técnico encontram-se na fase de análise documental.

