Bolsa Técnico de MS: inscrições segue abertas até 5 de maio

As inscrições para o programa Bolsa Técnico continuam abertas e seguem até dia 5 de maio e pela primeira vez, o processo ocorre de forma separada daquele destinado aos atletas.

Elas devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial do programa www.bolsa.fundesporte.ms.gov.br.

O Bolsa Técnico contempla duas categorias: a categoria Técnico I, que oferece bolsa mensal no valor de R$ 1.046,20; e a categoria Técnico II, com valor mensal de R$ 1.569,30.

Existe ainda uma subdivisão dentro da categoria Técnico II, voltada especificamente a técnicos que acompanham atletas participantes dos Jogos Olímpicos, Paralímpicos e Surdolímpicos. Nesses casos, o valor mensal da bolsa é de R$ 3.138,60.

Para concorrer, é necessário que o profissional tenha no mínimo 18 anos, registro ativo no Cref (Conselho Regional de Educação Física), vínculo comprovado como representante técnico de Mato Grosso do Sul, pelo menos três anos de atuação profissional na área e experiência em competições esportivas de abrangência nacional ou internacional.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (67) 3316-9198. Clique aqui para acessar o edital completo.

Links úteis:

Portaria Normativa nº 003/2025, de 14 de março de 2025

Decreto nº 15. 581

Lei nº 5.615 de 14 de dezembro de 2020

Manual Bolsa Atleta e Bolsa Técnico

