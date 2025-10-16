Bonecos com ameaças são pendurados em passarelas antes do clássico baiano

Horas antes do clássico Ba-Vi (Bahia x Vitória), válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, bonecos e mensagens com frases ameaçadoras foram encontrados pendurados em passarelas da Avenida Paralela, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (16).

Em uma das passarelas, um boneco foi pendurado de cabeça para baixo, ao lado de um papelão com a frase “O terror vai começar”. Já no Viaduto Dona Canô Veloso, também na Paralela, outro boneco foi exposto junto a uma faixa de tecido com as inscrições “Somos seu pesadelo” e “24/04/2014”.

Os bonecos vestiam camisas que fazem alusão à torcida organizada Os Imbatíveis (TUI), do Vitória, o que sugere relação com disputas entre torcidas rivais.

A data mencionada na faixa, 24 de abril de 2014, faz referência ao assassinato de Lucas dos Santos Lima, conhecido como “Chapolin”, um dos fundadores e puxadores da TUI, morto a tiros dentro de uma loja de suplementos no bairro dos Barris, em Salvador.

O autor do crime, Jonas de Sousa Santos, foi condenado a 22 anos de prisão em 2019.

O clássico entre Vitória e Bahia acontece às 20h30 (horário de Mato Grosso do Sul), no Estádio Manoel Barradas (Barradão).

O Vitória, atualmente na 17ª colocação, busca vencer para se aproximar do Santos (16º) e se manter na luta contra o rebaixamento. Já o Bahia tenta somar pontos para seguir na disputa pelo G-4, que garante vaga direta na Copa Libertadores da América.

