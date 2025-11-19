Menu
Menu Busca quarta, 19 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Esportes

Bonito 21K anuncia novo percurso em sua 11ª edição

A alteração foi planejada para aprimorar deslocamento, segurança e estrutura operacional durante o evento

19 novembro 2025 - 11h51Sarah Chaves
Percurso BonitoPercurso Bonito   (Gleison Nascimento)

A Bonito 21K será realizada em 6 de dezembro, em sua 11ª edição, com percursos de 5 km, 10 km e 21 km. A prova integra o calendário oficial de Bonito e terá um novo percurso, definido para otimizar a logística e organizar de forma mais eficiente o fluxo de atletas e serviços. A largada ocorrerá na Praça da Liberdade.

Em 2025, o evento foi incluído pela Olympikus Brasil na lista de 50 provas selecionadas em comemoração aos 50 anos da marca, na categoria “Para correr com os olhos”. É a única prova de Mato Grosso do Sul a compor a relação.

A competição é homologada e aferida pela CBAt e distribuirá R$ 20 mil aos primeiros colocados da meia maratona. Haverá troféus por faixa etária em todas as distâncias. A arena do evento abre em 5 de dezembro, às 13h, com ativações de parceiros.

A organização estima a presença de mais de 7 mil visitantes na cidade. O evento mantém diretrizes ambientais como a política de lixo zero e o selo carbono neutro, adotado no ano passado.

A secretária municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Juliane Ferreira Salvadori, destacou o impacto do evento para o município. “Para nós, enquanto município, é uma prova extremamente importante, é o evento esportivo que mais traz atletas para Bonito, é uma movimentação muito forte que impacta a rede hoteleira, impacta os restaurantes, os atrativos, enfim, todo o comércio que atende esses atletas e visitantes. E tem também o impacto social e ambiental, pois a prova tem a meta lixo zero e dá oportunidade de trabalho para muitos bonitenses.”

O evento é organizado pelo Instituto MS Mais Bonito e pela H2O Ecoturismo, com patrocínio da Olympikus e apoio do Governo do Estado, Prefeitura de Bonito, MSGÁS e Sanesul. As inscrições para 2025 estão encerradas.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Brasil encara último amistoso do ano
Esportes
No último teste do ano, Brasil encara a Tunísia com novidade na lateral
Vic Lopes e Thâmela estão no mata-mata
Esportes
Saymon é eliminado e Victoria é única sul-mato-grossense no Mundial de vôlei de praia
Foto: Divulgação/Pro Tour STU
Esportes
Rayssa Leal é pentacampeã do STU Pro Tour do Rio
Foto: Vitor Silva/CBF
Esportes
Brasil faz 2 a 0 sobre o Senegal com gols de Estevão e Casemiro
Vinícius Júnior
Esportes
Brasil enfrenta Senegal em amistoso preparatório para a Copa
Futsal -imagem ilustrativa
Esportes
Futebol, canoagem e corridas agitam a agenda esportiva de fim de semana em MS
Victoria (de óculos) faz dupla com Thamela
Esportes
Sul-mato-grossenses disputam Copa do Mundo de vôlei de praia na Austrália
Antes do embarque, os atletas e técnicos recebem kits esportivos nesta quinta-feira
Esportes
Mato Grosso do Sul leva 106 atletas às Paralimpíadas Escolares em São Paulo
Fernando Luis Rosa, de 40 anos, está sem clube desde dezembro do ano passado
Esportes
Ídolo do Manchester City, Fernandinho chega à Capital para lançamento imobiliário
Wagner Meier/Getty Images e Reprodução
Esportes
Galvão Bueno diz que Neymar está "desestabilizado emocionalmente"

Mais Lidas

Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Polícia
AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Imagem ilustrativa
Polícia
Idoso mata homem com facada certeira e foge após briga em bar de Campo Grande
Foto: TJMS
Justiça
Justiça Itinerante divulga calendário para o segundo semestre de 2025