Bonito 21K anuncia novo percurso em sua 11ª edição

A Bonito 21K será realizada em 6 de dezembro, em sua 11ª edição, com percursos de 5 km, 10 km e 21 km. A prova integra o calendário oficial de Bonito e terá um novo percurso, definido para otimizar a logística e organizar de forma mais eficiente o fluxo de atletas e serviços. A largada ocorrerá na Praça da Liberdade.

Em 2025, o evento foi incluído pela Olympikus Brasil na lista de 50 provas selecionadas em comemoração aos 50 anos da marca, na categoria “Para correr com os olhos”. É a única prova de Mato Grosso do Sul a compor a relação.

A competição é homologada e aferida pela CBAt e distribuirá R$ 20 mil aos primeiros colocados da meia maratona. Haverá troféus por faixa etária em todas as distâncias. A arena do evento abre em 5 de dezembro, às 13h, com ativações de parceiros.

A organização estima a presença de mais de 7 mil visitantes na cidade. O evento mantém diretrizes ambientais como a política de lixo zero e o selo carbono neutro, adotado no ano passado.

A secretária municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Juliane Ferreira Salvadori, destacou o impacto do evento para o município. “Para nós, enquanto município, é uma prova extremamente importante, é o evento esportivo que mais traz atletas para Bonito, é uma movimentação muito forte que impacta a rede hoteleira, impacta os restaurantes, os atrativos, enfim, todo o comércio que atende esses atletas e visitantes. E tem também o impacto social e ambiental, pois a prova tem a meta lixo zero e dá oportunidade de trabalho para muitos bonitenses.”

O evento é organizado pelo Instituto MS Mais Bonito e pela H2O Ecoturismo, com patrocínio da Olympikus e apoio do Governo do Estado, Prefeitura de Bonito, MSGÁS e Sanesul. As inscrições para 2025 estão encerradas.

