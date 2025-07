Bonito recebe etapa especial do Circuito LIVE! RUN XP neste domingo

Belezas naturais, superação e energia boa vão tomar conta de Bonito - a 259 km de Campo Grande, neste domingo (3), com a realização de mais uma etapa do Circuito LIVE! RUN XP.

A cidade, conhecida por seus cenários deslumbrantes, será palco da prova que promete unir esporte, turismo e diversão para 500 atletas inscritos.

Com largada marcada para as 7h, na Praça da Liberdade, a corrida terá percursos de 5 km e 10 km. Após cruzarem a linha de chegada, os corredores recebem uma medalha especial.

A Arena LIVE!, montada na Praça da Liberdade, também promete agitar o domingo com atrações musicais e ativações de marcas parceiras.

Além de Bonito, o calendário 2025 do LIVE! RUN XP inclui outras quatro cidades consideradas turísticas: Gramado (RS), que abriu a série em abril, Trancoso (BA), Búzios (RJ) e Foz do Iguaçu (PR), que acontecem até o fim do ano.

As inscrições para Bonito e as demais etapas do circuito estão disponíveis pelo aplicativo LIVE! Experience ou no site oficial. A programação da LIVE! RUN XP Bonito começa nesta sexta-feira (1º) com início da entrega de kit-atleta.

