'Bora' Brasil! Brasileiras encaram Alemanha neste sábado pela Liga das Nações de Vôlei

A Seleção Brasileira feminina de vôlei enfrentará a Alemanha neste sábado (7), às 12h30 (horário de Mato Grosso do Sul), em um jogo válido pela terceira rodada da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2025.

O Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, será o palco da partida, que terá transmissão ao vivo pelo Sportv e VBTV.

O Brasil ocupa a liderança da tabela de classificação nesta primeira fase, com duas vitórias em dois jogos. Na última quinta-feira (5), as brasileiras superaram os Estados Unidos por três sets a zero.

Já na estreia do torneio, na quarta-feira (4), derrotou a República Tcheca, também por três sets.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também