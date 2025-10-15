Botafogo e Flamengo duelam pela 28ª rodada do Brasileirão; saiba onde assistir

Botafogo e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 18h30 (horário de Mato Grosso do Sul), no Estádio Nilton Santos, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo coloca frente a frente duas equipes em momentos de oscilação e com objetivos distintos na reta final da competição.

O Botafogo, quinto colocado com 43 pontos, tenta reencontrar a regularidade após duas vitórias, dois empates e duas derrotas nas últimas seis partidas.

O Alvinegro chegou a figurar no G-4, mas perdeu posição para o Mirassol, que venceu o Fluminense em jogo atrasado durante a pausa da Data Fifa.

Do outro lado, o Flamengo retorna pressionado pela perda da liderança. Nas últimas cinco partidas — somando Brasileirão e Libertadores — o Rubro-Negro venceu apenas uma, contra o Corinthians, empatou duas e perdeu duas. Agora, tenta reagir para não deixar o Palmeiras, atual líder e três pontos à frente, se distanciar ainda mais.

A partida terá transmissão ao vivo de Premiere, Record e CazéTV.

A arbitragem ficará a cargo de Alex Gomes Stefano (RJ), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR). O VAR será comandado por Rodolpho Toski Marques (PR), com auxílio de Diogo Carvalho Silva (RJ) e Diego Pombo Lopez (BA).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também