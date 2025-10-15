Menu
Menu Busca quarta, 15 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Botafogo e Flamengo duelam pela 28ª rodada do Brasileirão; saiba onde assistir

Rubronegro tenta recuperar liderança, e Fogão busca voltar ao G-4

15 outubro 2025 - 15h10Carla Andréa

Botafogo e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 18h30 (horário de Mato Grosso do Sul), no Estádio Nilton Santos, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo coloca frente a frente duas equipes em momentos de oscilação e com objetivos distintos na reta final da competição.

O Botafogo, quinto colocado com 43 pontos, tenta reencontrar a regularidade após duas vitórias, dois empates e duas derrotas nas últimas seis partidas.

O Alvinegro chegou a figurar no G-4, mas perdeu posição para o Mirassol, que venceu o Fluminense em jogo atrasado durante a pausa da Data Fifa.

Do outro lado, o Flamengo retorna pressionado pela perda da liderança. Nas últimas cinco partidas — somando Brasileirão e Libertadores — o Rubro-Negro venceu apenas uma, contra o Corinthians, empatou duas e perdeu duas. Agora, tenta reagir para não deixar o Palmeiras, atual líder e três pontos à frente, se distanciar ainda mais.

A partida terá transmissão ao vivo de Premiere, Record e CazéTV. 

A arbitragem ficará a cargo de Alex Gomes Stefano (RJ), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR). O VAR será comandado por Rodolpho Toski Marques (PR), com auxílio de Diogo Carvalho Silva (RJ) e Diego Pombo Lopez (BA).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Equipe de boxe de Campo Grande conquista bicampeonato estadual em Corumbá
Esportes
Equipe de boxe de Campo Grande conquista bicampeonato estadual em Corumbá
Atletas da Capital promovem marmita solidária para disputar competição de Kickboxing
Esportes
Atletas da Capital promovem marmita solidária para disputar competição de Kickboxing
Japoneses fizeram feito histórico
Esportes
Com falhas da zaga, Brasil toma virada e sofre derrota histórica para o Japão
Adonias foi um dos convidados do Jogo das Estrelas em Campo Grande
Esportes
Rei do drible no futsal, Adonias já quer "voltar mais vezes" para Campo Grande
Falcão concedeu entrevista antes de entrar na quadra
Esportes
'Evento que aproxima muito', diz Falcão ao falar sobre as crianças em jogo festivo
Público lotou os setores de baixo do Guanandizão
Esportes
Público marca presença para acompanhar Falcão e amigos em jogo festivo no Guanandizão
Descobrir um talento vai muito além de 'só jogar'
Esportes
Buscar novos talentos no tênis de mesa 'é um trabalho difícil', diz presidente da FTTMS
Carlo Ancelotti na chegada da seleção brasileira a Tóquio
Esportes
Ancelotti faz oito mudanças para duelo com Japão; confira
França visita Islândia em busca de vaga antecipada na Copa; saiba onde assistir
Esportes
França visita Islândia em busca de vaga antecipada na Copa; saiba onde assistir
Campo-grandense é a melhor brasileira na Corrida do Pantanal 2025
Esportes
Campo-grandense é a melhor brasileira na Corrida do Pantanal 2025

Mais Lidas

Delegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas
Interior
Mulher prepara festa surpresa para o marido, mas apanha até desmaiar em MS
Ilustrativa
Polícia
Homem não gosta de 'fio terra' e acaba esfaqueado pela esposa: 'dedada não autorizada'
Carlos está foragido
Interior
Mulher é assassinada com tiros na cabeça pelo marido em Bandeirantes
JD1TV AGORA: Jovem morre durante surto em rua do Tarumã
Polícia
JD1TV AGORA: Jovem morre durante surto em rua do Tarumã