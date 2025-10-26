Menu
Botafogo e Santos duelam pela 30ª rodada do Brasileirão; saiba onde assistir

Glorioso busca vaga no G-4, enquanto Peixe tenta reagir após derrota

26 outubro 2025 - 14h08Carla Andréa

Botafogo e Santos se enfrentam neste domingo (26), às 15h (horário de Mato Grosso do Sul), no Estádio Nilton Santos, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere.

O Botafogo, atual campeão brasileiro, entra em campo de olho em uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2026. Sob o comando de Davide Ancelotti, o time carioca ocupa a sexta colocação, com 46 pontos, e vem de vitória por 2 a 0 sobre o Ceará, fora de casa.

Do outro lado, o Santos chega pressionado após a derrota para o Vitória, em casa, resultado que aumentou a tensão com a torcida e reacendeu o temor de uma nova luta contra o rebaixamento, como a vivida em 2023.

A equipe busca recuperação imediata para afastar o clima ruim e somar pontos importantes fora de casa. O Peixe ainda não poderá contar com Neymar, que segue em tratamento de uma lesão na coxa direita.

A arbitragem ficará a cargo de Rodrigo José Pereira de Lima (PE), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE). No VAR, atuará Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG), com suporte de Marcus Vinicius Gomes (MG) e Heber Roberto Lopes (SC).

