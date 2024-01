Botafogo entra com recuperação extrajudicial

A Justiça do Rio de Janeiro aprovou nesta segunda-feira (8) o pedido de recuperação extrajudicial do Botafogo, que alega problemas para lidar com quase R$ 405 milhões em dívidas.

A decisão foi do juiz Alexandre de Carvalho Mesquita, da 1ª Vara Empresarial do Rio, e paralisa a cobrança de dívidas do clube por 90 dias. O magistrado estabeleceu que o Botafogo e a Sociedade Anônima de Futebol (SAF) “preencham os requisitos objetivos e subjetivos necessários”, além de dar um prazo de 90 dias para que ambos consigam adesão dos demais credores no plano de recuperação judicial.

Segundo o pedido, as empresas Vale, a Telefônica Vivo, a TAM (atualmente Latam) e a Novonor (antiga Odebrecht) são as maiores credoras da empresa. Também fazem parte da lista de credores o São Paulo Futebol Clube, a família Moreira Salles e até os Ministérios Públicos Federal e do Rio.

Até o momento, o clube já conseguiu que empresas que compõem 34,9% da dívida, um montante de cerca de R$ 141,5 milhões, aceitassem os termos o plano de recuperação judicial. Dentre eles está a Novonor, empresa que o clube contraiu dívida pela construção do estádio Nilton Santos.

O clube precisa chegar a 50% da dívida para que o plano de recuperação extrajudicial seja homologado.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também