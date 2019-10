Boxeadora brasileira ganha de atleta suíça no Mundial de Boxe na Rússia

A brasileira Grazieli de Jesus estreou com vitória no primeiro dia de competições no Mundial de Boxe, na Rússia. Ela ganhou contra a suíça Eliana Pileffi por 5x0. Já a boxeadora Jucielen Cerqueira, medalha de prata no Pan de Lima deste ano, perdeu na estreia para a filipina Nesthy Petecio, com placar apertado de 3x2, e está fora do mundial.

A menos de um ano para o início dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, no Japão, o Mundial da Rússia é uma das principais competições preparatórias antes do evento, pois reúne as melhores boxeadores do planeta. Também serve de termômetro para a disputa das vagas olímpicas – oito para homens e cinco para mulheres – que acontecerá nos torneios Pré-Olimpicos continentais (entre janeiro e abril de 2020) e no Pré-Olímpico Mundial (maio de 2020).

Este é quinto Mundial na trajetória de Grazieli de Jesus, de 28 anos, atleta de Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. A brasileira volta ao ringue na próxima terça-feira (8), contra a anfitriã russa Liliya Aetbaeva, para brigar por uma vaga nas quartas de final.

Deixe seu Comentário

Leia Também