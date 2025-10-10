Brasil atropela Coreia do Sul em amistoso com brilho de Estêvão e Rodrygo

A Seleção Brasileira não teve conhecimento e atropelou a Coreia do Sul por 5 a 0, nesta sexta-feira, dia 10 de outubro, em Seul, no amistoso preparatório para a Copa do Mundo.
Rodrygo e Estêvão, ambos duas vezes, e Vinicius Júnior, fizeram os gols da partida. Chamou a atenção a versatilidade do ataque e a inspiração do quarteto que Carlo Ancelotti colocou em campo.
A seleção brasileira segue na Ásia e agora enfrenta o Japão, na terça-feira, dia 14, às 6h30, no horário de Mato Grosso do Sul.
Dois dos cinco gols saíram ainda na primeira etapa. O primeiro aconteceu após excelente passe e visão de Bruno Guimarães, que achou Estêvão na área, finalizando na saída do goleiro coreano.
O segundo nasceu após uma jogada de Vinicius Júnior na esquerda, achando Casemiro na área, onde o volante apenas ajeitou para Rodrygo gingar para cima do marcador e finalizar no canto.
Na segunda etapa, o Brasil começou avassalador. Em três minutos, dois gols. O terceiro gol saiu após bobeada do zagueiro Kim Min-Jae na saída de bola, que entregou nos pés de Estêvão, que só teve o trabalho de carregar adiante e finalizar novamente na saída do goleiro.
O quarto gol brasileiro foi construído após uma roubada de bola no meio-campo e ligação rápida para o ataque, onde pegando a defesa da Coreia bagunçada, Vinicius Júnior achou Rodrygo livre na ponta-esquerda, que finalizou no canto do goleiro, Jo Hyeon-Woo.
Por fim, para fechar a goleada, aos 32 minutos da segunda etapa, Vinicius Júnior recebeu passe em profundidade de Matheus Cunha e avançou sozinho para a área. Ele ainda escorrega e quase perde a hora do chute, mas se segura em pé e empurra de bico para o fundo das redes: 5 a 0.