Brasil atropela o Peru e fatura Copa América

Com o placar de 3 a 1 Brasil confirma favoritismo e fatura mais uma Copa América diante do Peru. A final da competição aconteceu na tarde deste domingo (7) no Maracanã.

Na primeira fase as equipes se enfrentaram e o Brasil venceu por 5 a 0. No jogo de hoje mais uma vitória. Já no primeiro tempo foram três gols e as duas seleções se mostraram aguerridas e buscando espaço.

O time brasileiro abriu o placar aos 14 minutos com gol do artilheiro isolado da Copa América. Daniel lançou Gabriel Jesus pela direita, o camisa 9 driblou Trauco e cruzou na área para Everton Cebolinha, sem marcação pela esquerda, chegou chutando de primeira e marcando 1 a 0.

A partida seguia bem até em um ataque dos peruanos aos 40 minutos Cueva tabelou com Flores na esquerda, mas a bola bateu no braço de Thiago Silva. O atacante Paolo Guerrero cobrou e sem chance para o goleiro Alysson igualou o placar.

Mas a equipe canarinho não perdeu o foco e sete minutos depois voltou a ficar na frente. O lance começou com Firmino que roubou a bola no lado direito que tocou para Arthur e mandando para Gabriel Jesus na meia-lua, com categoria ele dominou e chutou no canto direito de Gallese.

Segundo tempo

Na etapa final a seleção da casa continuou pressionando, mas com a expulsão de Jesus a seleção brasileira sofreu um drama. Com isso Tite teve que mudar um pouco a estratégia do jogo e a equipe seguiu com um a menos em campo.

Depois de alguns minutos a seleção se acertou e continuou no ataque. E aos 42 da etapa final Everton roubou a bola no lado esquerdo, entrou na área, e foi derrubado por Zambrano, o juiz marcou o pênalti após revisão do VAR. Na cobrança Richarlison converteu e marcou 3 a 1.

Com o resultado o Brasil conquista o nono título da competição.

