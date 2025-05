Brasil bate Omã por 11 a 1 na Copa do Mundo de beach soccer

O Brasil ganhou a partida desta terça-feira (6) contra o Omã por 11 a 1 durante a Copa do Mundo de beach soccer, em jogo realizado na Paradise Arena, em Victoria, capital de Seicheles, fechando a fase de grupos do campeonato.

Antes da vitória desta terça-feira, a seleção brasileira já havia derrotado a equipe de El Salvador, pelo placar de 3 a 1, e a Itália, por 2 a 1. O próximo oponente do Brasil será a Espanha, em partida válida pelas quartas de final, em partida na próxima quarta-feira (7), a partir das 12h30 no horário de Mato Grosso do Sul.

“[Vamos com] muita confiança [para as quartas], mas com muita responsabilidade e muito respeito ao nosso próximo adversário. É aquela fase na qual não pode ter erro”, disse Marco Octavio à CBF TV.

A fiery final two group stage matches see Brazil and Spain claim wins. #BeachSoccerWC — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 6, 2025

