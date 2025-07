Brasil brilha na ginástica rítmica e leva ouro inédito na Copa do Mundo, em Milão

A ginástica rítmica brasileira conquistou pela primeira vez na história uma medalha de ouro no conjunto geral em uma etapa da Copa do Mundo da modalidade. A façanha ocorreu neste sábado (19), na etapa de Milão (Itália), quando as brasileiras subiram ao topo do pódio, com nota final 52.850, acima das obtidas pela equipe japonesa (50.500) e chinesa (50.200), que ficaram com prata e bronze, respectivamente.

Na disputa do conjunto geral, as equipes somam pontos em duas séries: a de cinco arcos e a mista. Na última sexta-feira (18), as brasileiras já haviam obtido 25.950 nos cinco arcos com apresentação inspirada no Super Mario Bros. - série de jogos eletrônicos

Neste sábado (19), a equipe formada por Duda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Sofia Pereira e Nicole Pírcio somou mais 26.900 com a execução da série mista (três bolas e dois arcos), ao som da canção Evidências - composição de Paulo Sérgio Valle e José Augusto -, sucesso nacional nas vozes de Chitãozinho e Xororó.

Nesta temporada, as brasileiras já haviam sido campeãs no conjunto geral na etapa de outro circuito, a World Challenge Cup (Copa do Desafio Mundial), em Portimão (Portugal). Mas o ouro conquistado em Milão, a quase um mês da abertura do Mundial de Ginástica Rítmica do Rio de Janeiro, serve de incentivo para a amarelinha também brigar pelo pódio em casa. O Mundial ocorrerá de 20 a 24 de agosto, na Arena Carioca 2, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade.

No domingo (20), as brasileiras disputarão as finais das séries de série mista, cinco fitas, e também a de três bolas e dois arcos. Já nas finais individuais (fita, bola e arco) estará a ginasta curitibana Bárbara Domingos. Ela totalizou 108.000 com notas 28.300 (arco), 27.450 (bola), 25.050 (maças) e 27.200 (fita).

