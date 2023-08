Brasil cai na fase de grupos da Copa Feminina após empate melancólico com a Jamaica

A Seleção Brasileira está fora da Copa do Mundo Feminina. Após uma campanha abaixo do esperado e um empate melancólico contra a Jamaica, na manhã desta quarta-feira (2), o Brasil se despediu com um amargo terceiro lugar no Grupo F, ficando atrás das próprias jamaicanas e da líder França.

A competição também tinha um ingrediente diferente, pois se tratava da última Copa do Mundo da atacante Marta, que iniciou a partida como titular, mas assim com as demais jogadoras, não tiveram um desempenho que levasse a seleção à vitória.

O Brasil encerra sua participação no terceiro lugar, tendo conquistado apenas uma vitória - na estreia contra Panamá. Depois, perdeu para as francesas e na última rodada, ficou no 0 a 0 contra a Jamaica.

A Seleção fez seu pior jogo no torneio e teve extremas dificuldades em superar a defesa jamaicana e conseguir construir jogadas de perigo no gol defendido pela goleira Spencer.

Figura presente em todas as edições da Copa do Mundo Feminina, essa é a terceira vez que o Brasil cai na fase de grupos da competição. O episódio volta a se repetir 28 anos depois, quando as últimas eliminações precoces aconteceram nas edições de 1991 e 1995.

