Brasil coloca duas atletas no "time ideal" da Liga das Nações

A Seleção Brasileira feminina de vôlei ficou com o vice-campeonato da Liga das Nações (VNL) 2025, encerrada neste domingo (27).

Apesar do revés na final, o desempenho da equipe verde e amarela foi reconhecido individualmente: duas brasileiras foram incluídas no time ideal do torneio.

A ponteira Gabi Guimarães e a central Julia Kudiess foram escolhidas entre as melhores jogadoras da competição.

O time ideal foi dominado por atletas italianas, com quatro representantes: a levantadora Orro, a oposta Egonu, a ponteira Sylla e a líbero De Gennaro. Esta última, de 38 anos, foi eleita a MVP (jogadora mais valiosa) da Liga das Nações.

Considerada uma das principais atletas da Itália, De Gennaro tem se destacado por sua consistência: esteve presente nas últimas 29 vitórias consecutivas da seleção italiana.

Completando a seleção do torneio, a central polonesa Korneluk também foi destaque e garantiu sua vaga na equipe ideal.

Confira o time ideal da Liga das Nações 2025:

Levantadora: Orro (Itália)

Oposta: Egonu (Itália)

Centrais: Korneluk (Polônia) e Julia Kudiess (Brasil)

Ponteiras: Gabi (Brasil) e Sylla (Itália)

Líbero: De Gennaro (Itália) – MVP

