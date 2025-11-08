Menu
Menu Busca sábado, 08 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Brasil conquista 12 medalhas em dia de recorde no Parapan de jovens

Mineiro Charles Eduardo Santos brilhou no halterofilismo

08 novembro 2025 - 18h13Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Charles Eduardo brilhou na competiçãoCharles Eduardo brilhou na competição   (Wander Roberto/CPB)

Com direito a uma quebra de recorde mundial, o Brasil somou, nesta sexta-feira (7), mais 12 medalhas no penúltimo dia de disputados dos Jogos Parapan-Americanos de Jovens, disputados em Santiago (Chile). Desta forma a delegação brasileira chegou ao total de 68 conquistas (42 de ouro, 18 de prata e oito de bronze), mantendo a primeira posição na classificação geral.

O destaque desta sexta foi o mineiro Charles Eduardo Santos, que, aos 16 anos de idade, quebrou o recorde mundial júnior (sub-18) da categoria até 49 quilos de halterofilismo. O atleta levantou 116 quilos em sua terceira tentativa e superou a antiga marca de 115 quilos.

Também no halterofilismo, o Brasil somou nesta sexta mais três ouros, com a mineira Natália Gonçalves (categoria até 50 quilos), com a fluminense Meyriellen Brandt (até 55 quilos) e com o potiguar Paulo Roberto Severo (até 49 quilos next gen, para atletas com mais de 18 anos), e uma prata, com o paulista Clayton Costa, na categoria até 59 quilos.

Outra modalidade na qual a equipe brasileira alcançou importantes conquistas foi na bocha. O brasiliense Eduardo Vasconcelos garantiu o ouro na classe BC2 (para atletas que não podem receber assistência) após vencer o mexicano José Ángel Rodríguez por 9 a 1 na final. Além dele, o potiguar José Antônio Santos venceu a final e levou o ouro na classe BC4 (deficiências severas, mas que não recebem assistência) contra o canadense André John Woodrow, com placar de 8 a 2. Já pela classe BC3 (deficiências muito severas), o paulista Gabriel Serafim derrotou o peruano Alejandro Hinostroza por 6 a 2 e também conquistou uma medalha de ouro.

Além disso, o Brasil garantiu uma prata na classe BC1 (opção de auxílio de ajudantes), com a rondoniense Gabrielly Alves e o carioca Samuel da Silva, enquanto a paraense Joice Lira e a cearense Clarice Sobreira garantiram bronzes, respectivamente, nas classes BC4 e BC2.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Walter deixou o CRA após acesso
Esportes
Atacante Walter deixa clube de Aquidauana após acesso à elite do futebol em MS
Campeonato Estadual Feminino está no fim do primeiro turno
Esportes
Sabadão tem rodada do futebol feminino em Campo Grande e Nioaque
1ª Copa Feminina Society da Assomasul consolida-se como um marco histórico para Mato Grosso do Sul
Esportes
Campo Grande sedia 1ª Copa Feminina Society da Assomasul, fortalecendo o municipalismo
Além de sua destacada trajetória nas categorias de base, Marina também vem acumulando títulos
Esportes
Atleta da Capital representará MS na 10ª Copa das Federações de Beach Tennis em Fortaleza
Ela é a primeira tenista mulher na história do país a chegar à final
Esportes
Stefani garante Brasil pela 1ª vez em decisão feminina do WTA Finals
Brasil é tricampeão na Copa do Mundo por equipes de taekwondo na China
Esportes
Brasil é tricampeão na Copa do Mundo por equipes de taekwondo na China
Gaeco deflagra operação contra Francisco Cezário e Federação de Futebol de MS
Justiça
Processo milionário de corrupção na Federação de Futebol segue em sigilo na Justiça
Yeltsin é um dos contemplados pelo Bolsa-Atleta
Esportes
Yeltsin diz ter orgulho de fazer parte do Bolsa-Atleta e que programa serve de inspiração
Medalha de prata foi conquistada na competição
Esportes
Tiro com arco do Brasil conquista 1ª medalha em um Parapan de Jovens
Riedel entrega bolsa a um dos atletas contemplados
Esportes
Riedel elogia evolução do Bolsa Atleta: 'estão se formando no caráter'

Mais Lidas

Um dia nublado e escuro em Campo Grande
Clima
'Proteja-se': Defesa Civil emite alerta de temporal para Campo Grande
Movimentação policial -
Polícia
"X9" entrega traficante e Polícia Militar fecha ponto de drogas no Jardim Vida Nova
Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Criança de 3 anos some durante festa de família e é achada desacordada na casa do primo
A seleção seguirá critérios de vulnerabilidade social, priorizando mulheres chefes de família
Cidade
Inscrições para 258 unidades habitacionais abrem na segunda em Campo Grande