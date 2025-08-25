Brasil conquista prata histórica no Mundial de Ginástica Rítmica

O Brasil voltou a brilhar no Mundial de Ginástica Rítmica, realizado no Rio de Janeiro, neste domingo (24). Na final da série mista, com três bolas e dois arcos, o conjunto formado por Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves conquistou a medalha de prata, com a expressiva nota de 28.550.

O resultado supera o desempenho obtido no grupo geral, no sábado (23), quando as brasileiras já haviam feito história ao alcançar 27.850 pontos e também ficarem com a segunda colocação geral, somando 55.250.

Foi a segunda medalha do país na competição.

Na decisão da série mista, o título ficou com a Ucrânia, que alcançou 28.650, apenas 0.1 acima do Brasil. A China completou o pódio, com 28.350.

Mais cedo, a equipe brasileira disputou a final da prova de cinco fitas, mas terminou em sexto lugar, com 22.850, após algumas falhas na apresentação.

O ouro ficou com a China (27.550), a prata com o Japão (26.650) e o bronze com a Espanha (25.950).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também