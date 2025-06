Brasil conquista prata inédita no Mundial Júnior de Ginástica Rítmica

O Brasil alcançou um feito histórico neste sábado (21) ao conquistar a medalha de prata no Campeonato Mundial Júnior de Ginástica Rítmica, realizado em Sofia, na Bulgária.

Com um total de 48,900 pontos, o conjunto brasileiro ficou atrás apenas das anfitriãs búlgaras, que levaram o ouro com 49,900. A Ucrânia completou o pódio com 48,400.

Esta é a primeira vez que o Brasil conquista uma medalha em um Mundial de base na ginástica rítmica, resultado que reforça o crescimento do país na modalidade.

A pontuação brasileira veio da soma de duas coreografias: uma com arcos, e outra com maças. A apresentação com arcos, ao som da clássica trilha do personagem Mario Bros, foi a mais bem avaliada da competição, com 25,100 pontos, superando todas as demais equipes.

Já a coreografia com maças, embalada pelo tradicional "Tico-Tico no Fubá", rendeu 23,800 pontos.

O conjunto é formado por Andriely Leticia Cichovicz, Julia Anny Colere da Cruz, Amanda Manente, Alice Neves de Medeiros e Clara Beatriz Pereira Vaz, todas com idades entre 13 e 15 anos. A mais jovem do grupo é Amanda Manente, com apenas 13 anos.

