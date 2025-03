Brasil dá vexame e é goleado pela Argentina nas Eliminatórias

O Brasil foi derrotado e teve uma noite vexatória ao ser goleado por 4 a 1 pelo seu maior rival, a Argentina, na noite desta terça-feira (25), em jogo válido pela 14° rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026.

Com o resultado negativo, a seleção brasileira segue com 21 pontos, mas agora na 4° colocação e ainda não garantiu a classificação para o maior torneio entre seleções do mundo.

Já a Argentina, que já entrou em campo classificada para a Copa após o empate sem gols entre Bolívia e Equador, permanece na ponta da classificação, agora com 31 pontos.

O confronto foi marcado por uma soberania argentina do início ao fim. Logo aos 4 minutos, Julian Alvarez fez o primeiro, enquanto Enzo Fernandes marcou o segundo aos 12 minutos.

Matheus Cunha chegou a diminuir para a seleção aos 26 minutos, mas 11 minutos depois, aos 37, foi a vez de Alexis Mac Allister anotar o terceiro dos argentinos ainda no primeiro tempo. Para fechar a conta, Giuliano Simeone aos 71 minutos, marcou o quarto e último gol do duelo.

