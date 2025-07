Brasil disputará vaga na semi da Liga das Nações de Volêi contra a China

Com liderança inquestionável o a seleção brasileira masculina de volêi inicia a segunda fase na Liga das Nações na próxima quarta-feira (30) contra a China, atualmente em 17° lugar na classificação, mas garantida na fase por ser sede da competição.

Um confronto entre as duas equipes já ocorreu no dia 26 de junho com vitória da equipe de Bernardinho por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/16 e 25/23. A equipe chinesa venceu três jogos e perdeu nove durante o torneio.

Já o Brasil, líder da tabela, venceu 11 dos 12 jogos, com uma derrota por 3 sets a 2 para Cuba, que se classificou em 7ª posição.

Confira os confrontos das quartas de final da Liga das Nações de Vôlei masculino 2025:



Itália x Cuba: 30 de julho, às 4h

Brasil x China: 30 de julho, às 8h

França x Eslovênia: 31 de julho, às 4h

Japão x Polônia: 31 de julho, às 8h

