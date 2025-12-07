Menu
Menu Busca domingo, 07 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Esportes

Brasil é campeão mundial de Futsal Feminino

Seleção faz 3 a 0 em Portugal na decisão e fatura taça

07 dezembro 2025 - 12h45Da redação, com Agência Brasil

O Brasil é campeão mundial de futsal feminino. Na manhã deste domingo (7), a seleção bateu Portugal por 3 a 0 e ficou com o título em Manila, nas Filipinas. A equipe fechou essa, que foi primeira Copa do Mundo Feminina de Futsal organizada pela Fifa, com 100% de aproveitamento.

O primeiro gol da decisão foi de Emilly Marcondes. Ela recebeu o passe de Ana Luiza e bateu firme para abrir o placar. O gol levou a brasileira à liderança da artilharia geral, com 7 gols, ao lado da espanhola Irene Córdoba e da portuguesa Lídia Moreira. A Chuteira de Ouro ficou com a brasileira no desempate (a quantidade de assistências). Emilly também recebeu o prêmio de melhor jogadora da competição. Logo no começo da etapa final,

Amandinha, que já foi a melhor do mundo por oito vezes, aproveitou o rebote da goleira e ampliou. Débora Vanin aproveitou erro das adversárias e definiu o jogo.

Reportar Erro
UNIMED São Julião

Deixe seu Comentário

Leia Também

Breno atuou na última temporada pelo Maracaju AC
Esportes
Vivendo os dois extremos, goleiro não esconde que futebol de MS 'precisa evoluir'
A BNPB alertou que o total de vítimas pode aumentar, já que socorristas ainda enfrentam dificuldades para acessar comunidades
Internacional
Tragédia em Sumatra já deixa mais de 900 mortos após enchentes e deslizamentos
Partida acontece no estádio MetLife, às 19h (horário de Brasília)
Esportes
Brasil abre Copa do Mundo contra Marrocos no dia 13 de junho
Assembleia aconteceu na última segunda-feira
Esportes
Conselho do Operário-MS aprova SAF e IM Global Sports assume gestão do clube
Carlo Ancelotti, técnico do Brasil
Esportes
Ancelotti diz que Brasil pode vencer todos os jogos da 1ª fase
Amistoso inclusivo no Belmar Fidalgo reúne atletas e promove inclusão na Capital
Esportes
Amistoso inclusivo no Belmar Fidalgo reúne atletas e promove inclusão na Capital
Ação promocional é para as provas de 2026
Esportes
Meia Maratona na Capital abrirá inscrições gratuitas por 10 minutos para edição de 2026
Estádio Douradão
Esportes
Vistoria garante liberação do Douradão para partidas do Estadual de MS em 2026
Taça da Copa do Mundo
Esportes
Brasil encara Marrocos, Escócia e Haiti na fase de grupos da Copa do Mundo
Com recorde de inscritos, programação da 'Bonito 21K' começa nesta sexta
Esportes
Com recorde de inscritos, programação da 'Bonito 21K' começa nesta sexta

Mais Lidas

Dupla foi presa em flagrante pelo homicídio
Polícia
Mulher foi assassinada na BR-262 pela prima após descobrir drogas em guarda-roupa
Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por cortar virilha do filho de 6 anos para evitar abuso
Divulgado lista de inscritos para apartamentos no Jardim Antártica
Cidade
Divulgado lista de inscritos para apartamentos no Jardim Antártica
Mária de Fátima, morta pela prima e jogada na BR-262, em Campo Grande
Polícia
Morta pela prima, mulher se refugiava na Capital após fugir de violência doméstica em MG