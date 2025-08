Brasil e Colômbia decidem título da Copa América Feminina neste sábado; saiba onde assistir

As seleções femininas de Brasil e da Colômbia se enfrentam neste sábado (2), às 17h (horário de Mato Grosso do Sul), no estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador, pela decisão da Copa América Feminina 2025.

Esta será a segunda final consecutiva entre as duas equipes, repetindo o confronto de 2022.

Na semifinal, o Brasil venceu o Uruguai com uma goleada por 5 a 1. Amanda Gutierres marcou duas vezes, enquanto Gio Garbelini, Marta e Dudinha completaram o placar. O único gol da Celeste Olímpica saiu em lance contra, com Isa Haas.

Com o resultado, a Amarelinha chegou à sua quarta final de Copa América desde que o formato de mata-mata foi adotado. Entre 2003 e 2018, o torneio era decidido em quadrangular final.

Agora, a Seleção Brasileira busca o seu nono título continental, sendo o quinto consecutivo. A única edição que o Brasil não venceu foi em 2006, quando a Argentina levou a melhor.

Do outro lado, a Colômbia chega embalada após eliminar justamente a Seleção Argentina na semifinal.

Após empate por 0 a 0 no tempo regulamentar, as Cafeteras venceram por 5 a 4 nos pênaltis, garantindo não só a vaga na final, mas também a classificação para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027 e os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, mesma conquista da seleção brasileira.

Brasil x Colômbia será transmitido ao vivo pela TV Brasil, na TV aberta, e pelo Sportv, na TV por assinatura.

