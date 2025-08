Brasil é dominado pela Polônia e está fora da final da Liga das Nações de Vôlei

A Seleção Brasileira masculina de vôlei foi superada pela equipe da Polônia na semifinal da Liga das Nações (VNL) 2025.

O confronto, disputado neste sábado (2) em Ningbo, na China, terminou com vitória polonesa por 3 sets a 0, com parciais de 28-26, 25-19 e 25-21.

Com o resultado, o Brasil disputará o terceiro lugar contra a Eslovênia, neste domingo (3), às 3h (horário de Mato Grosso do Sul). Já a Polônia, que ainda não perdeu sets nesta fase final, enfrentará a Itália às 8h, em busca do bicampeonato, os poloneses venceram a VNL em 2023. Os italianos, por sua vez, tentam conquistar o título inédito.

Essa é a terceira vez consecutiva que o Brasil é eliminado pela Polônia na Liga das Nações, torneio criado em 2018. A única conquista brasileira aconteceu em 2021, sob o comando do técnico interino Carlos Schwanke, que substituiu Renan Dal Zotto durante um período de afastamento por motivos de saúde.

Sob a direção de Bernardinho, esta foi a segunda participação da seleção na VNL. Em 2024, o Brasil havia sido eliminado nas quartas de final.

O próximo desafio da equipe brasileira será o Campeonato Mundial Masculino de Vôlei, que acontece de 12 a 28 de setembro, nas Filipinas. O Brasil está no Grupo H, ao lado de China, Tchéquia e Sérvia.

