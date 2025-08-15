Menu
Menu Busca sexta, 15 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Brasil é vice-campeão na Copa América de basquete em cadeira de rodas

Seleção feminina perdeu para EUA pelo placar de 77 a 37

15 agosto 2025 - 06h30Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Brasileiras conquistaram medalha de prataBrasileiras conquistaram medalha de prata   (Reprodução X / Comitê Paralímpico Brasileiro)

O Brasil ficou com a medalha de prata da Copa América de basquete em cadeira de rodas após ser derrotado pelos Estados Unidos pelo placar de 77 a 37, na noite desta quinta-feira (14) no Coliseo Cayetano Cañizares, em Bogotá (Colômbia).

Apesar do revés, a participação da seleção brasileira na competição garantiu a classificação para o Mundial da modalidade, que será disputado em 2026 em Ottawa (Canadá).

O Brasil entrou em quadra nesta quinta com a expectativa de garantir o bicampeonato da competição, após a conquista da edição 2013 do torneio.

A partir da próxima sexta-feira (15) terá início a Copa América masculina da modalidade, que será disputada até a próxima quarta-feira (20). A seleção brasileira masculina está no grupo B da competição ao lado de Estados Unidos, México e Colômbia. A chave A é formada por Canadá, Argentina, Porto Rico e Venezuela.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Flamengo x Internacional bate recorde de audiência da Libertadores em 15 anos
Esportes
Flamengo x Internacional bate recorde de audiência da Libertadores em 15 anos
Ana Castela cantará Hino Nacional em jogo da NFL no Brasil
Esportes
Ana Castela cantará Hino Nacional em jogo da NFL no Brasil
Fase estadual da Copa Pantanal começa nesta sexta-feira
Esportes
Fase estadual da Copa Pantanal começa nesta sexta-feira
Yuri Alberto passa por cirurgia para correção de hérnia
Esportes
Yuri Alberto passa por cirurgia para correção de hérnia
Jorge Iggor se despede da TNT Sports após 18 anos
Esportes
Jorge Iggor se despede da TNT Sports após 18 anos
Ginásio do Guanandizão, em Campo Grande
Esportes
Guanandizão é escolhido para sediar Supercopa de Vôlei em outubro
Campo Grande realiza abertura da 18ª edição dos Jogos Urbanos Indígenas neste domingo
Esportes
Campo Grande realiza abertura da 18ª edição dos Jogos Urbanos Indígenas neste domingo
Taça da Copa do Brasil
Esportes
CBF define confrontos e chaveamento das quartas de final da Copa do Brasil; confira
Atletas disputarão torneio nacional
Esportes
Federação de Judô define atletas que representarão MS no Brasileiro Sub-13 e Sub-15
Taça da Conmebol Libertadores
Esportes
Conmebol anuncia Monumental de Lima como sede da final da Libertadores

Mais Lidas

O trânsito teria sido interditado após a colisão
Polícia
Acidente entre caminhões fecha BR-262 por tempo indeterminado entre a Capital e Terenos
O corpo da vítima foi encontrado na manhã de terça-feira (12), em uma propriedade rural
Polícia
Lanchinho? Homem come cérebro do amigo após matá-lo com pauladas na cabeça
O crime foi flagrado por moradores da região
Polícia
Idoso é preso ao ser flagrado estuprando cadela em calçada de Nova Andradina
Polícia Federal esteve no condomínio de luxo do Damha
Polícia
JD1TV: Investigado pela PF, morador de condomínio de luxo 'desaparece'