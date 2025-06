Brasil encara a Itália pela Ligas das Nações de Vôlei neste sábado

Na liderança da competição a seleção brasileira entra em quadra neste sábado (28), a partir das 17h (de MS) contra a Itália pela Liga das Nações Masculina de vôlei (VNL), com transmissão ao vivo pelo Sportv.

Campeã em 2021, a seleção verde e amarela busca o segundo título da competição

A rivalidade entre Brasil e Itália é antiga, dos últimos cinco confrontos, da Liga das Nações, o Brasil levou a melhor em 2019 e em 2021, quando sagrou-se campeão. A Itália ficou com a vitória nas edições de 2018, 2023 e 2024, sendo todos os jogos decididos em quatro sets ou no tie-break.



Semifinalista nas Olimpíadas de Paris, a Itália ocupa atualmente o terceiro lugar do ranking mundial, enquanto o Brasil está em sexto.



Já pela edição atual da Liga das Nações, o Brasil encabeça a competição com 17 sets vencidos e apenas 5 perdidos. Já os italianos venceram 16 e perderam nove, ficando com a vice-liderança da VNL.



Além da Itália, o Brasil ainda enfrentará a Polônia, às 18h, no domingo (28).



Ao final da fase classificatória, os oito melhores dos 18, na tabela avançam à fase final – mata-mata, a partir das quartas, na cidade de Ningbo, na China, entre 30 de julho e 3 de agosto.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também