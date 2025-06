Brasil encara o Canadá pela Liga das Nações de Vôlei nesta sexta-feira

Após vitória sobre a Bélgica por 3 sets a 1, na quarta-feira (18), a seleção feminina de vôlei brasileiros retorna à quadra nesta sexta-feira (20), a partir das 12h30 (horário de MS) para enfrentar o Canadá na segunda etapa da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminino 2025.



A maior pontuadora do Brasil no último jogo foi a ponteira Ana Cristina que conseguiu sua melhor pontuação nesta edição da VNL, sendo responsável por 22 pontos da equipe.



Pelo histórico da temporada, a situação é positiva para o Brasil que ocupa o 5° lugar e vem de 4 vitórias e uma derrota para a Itália, que sem nenhuma derrota lidera a classificação. Já o Canadá teve 3 derrotas e 2 vitórias e com 5 pontos é o 11° colocado na Liga.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também