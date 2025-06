Brasil encara Equador fora de casa pelas Eliminatórias da Copa; veja onde assistir

A Seleção Brasileira volta a campo na próxima quinta-feira (5) para enfrentar o Equador, às 19h (horário de Mato Grosso do Sul), no Estádio Monumental Banco Pichincha, em Guayaquil.

O confronto será a estreia de Carlo Ancelotti no comando da Seleção, e será válido pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo e pelo sportv.

Com a classificação ainda em disputa e a pressão por resultados, o duelo contra os equatorianos é crucial para o Brasil, que busca se firmar entre os primeiros colocados da tabela.

Já o Equador aposta no fator casa e na força de sua torcida para tentar surpreender.

