Brasil enfrenta a Bulgária em mais uma etapa da Liga das Nações de Vôlei Feminina

Terceira colocada na classificação geral da Liga das Nações de Vôlei (VNL) Feminina, a seleção brasileira enfrenta a Bulgária, atualmente em 13° na tabela. A partida acontece nesta quarta-feira (8), às 23h (de MS) com transmissão na SporTV2 e VBTV.



Ao final da fase classificatória, as oito melhores das 18 equipes, na tabela avançam à fase final (mata-mata), a partir das quartas, na cidade de Ningbo, na China, entre 30 de julho e 3 de agosto. Nesta semana, a seleção brasileira ainda encara França, Polônia e Japão, as donas da casa.

A Itália é a atual campeã da VNL e líder do torneio, com oito triunfos, seguida da Polônia, com sete. O Brasil está em 3° lugar com uma derrota apenas para a Itália.



Vice-campeã em 2019, 2021 e 2022, a seleção brasileira busca o título inédito da Liga das Nações de vôlei feminino. Os Estados Unidos tem três títulos, a Itália é bicampeã, enquanto a Turquia soma uma conquista.

