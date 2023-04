Brasil enfrenta Itália no primeiro jogo da Copa do Mundo Sub-20

Itália, Nigéria e República Dominicana. Este é o grupo do Brasil na Copa do Mundo FIFA Sub20 na Argentina. O sorteio foi feito nesta sexta-feira, em Zurique, na sede da FIFA. A competição tem início no dia 20 de maio, com a grande final marcada para o dia 11 de junho. O evento contou com os ex-jogadores Juan Pablo Sorin e David Trezeguet.

A estreia do time canarinho será contra a Itália. A data da partida ainda não foi divulgada pela FIFA, que ainda definirá o estádio e a cidade dos jogos. A anfitriã Argentina caiu no grupo A ao lado de Uzbequistão, Guatemala e Nova Zelândia.

A convocação do técnico Ramon Menezes para o Mundial está marcada para o dia 28 de abril. A equipe se apresenta na Granja Comary no dia 8 de maio para o início da preparação.

