Brasil enfrenta o Chile nas oitavas de final do Mundial Sub-17

Nesta quarta-feira (6), começa o mata-mata para o Brasil no Mundial Sub-17. No Bezerrão, os meninos da Seleção Brasileira enfrentam o Chile pelas oitavas de final da competição. A bola rola às 19h (MS).

Com 100% de aproveitamento na primeira fase, a Seleção Brasileira chega para este confronto com a melhor campanha do Mundial. Até aqui, foram três jogos, três vitórias, nove gols marcados e apenas um sofrido. O Chile, por sua vez, classificou-se para as oitavas de final como um dos quatro melhores terceiros colocados da fase de grupos.

Nessa terça-feira, o Brasil fez seu último treino antes do duelo com os chilenos. O técnico Guilherme Dalla Déa teve o grupo completo à sua disposição. Para o jogo, o treinador só terá o desfalque do lateral Yan, que cumpre suspensão por expulsão na primeira fase.

A Seleção deve ir a campo com: Matheus Donelli; Garcia, Henri, Luan Patrick e Patryck; Daniel Cabral, Diego Rosa e João Peglow; Gabriel Veron, Talles Magno e Kaio Jorge.

Brasil e Chile se enfrentaram ainda este ano em dois jogos preparatórios para o Mundial. As duas partidas foram disputadas em Goiânia.

No Serrinha, a Seleção Brasileira venceu por 2 a 1. No segundo embate, no Estádio Olímpico, novo triunfo brasileiro por 3 a 1.

