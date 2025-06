Brasil enfrenta o Paraguai em busca de vaga na Copa de 2026; saiba onde assistir

A Seleção Brasileira entra em campo nesta terça-feira (10) para tentar carimbar o seu passaporte rumo à Copa do Mundo de 2026.

O duelo contra o Paraguai, válido pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, acontece às 20h45 (horário de Mato Grosso do Sul), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Com 22 pontos, o Brasil ocupa a quarta colocação na tabela, atrás justamente do Paraguai, que tem 24 e está em terceiro. Para garantir a vaga de forma antecipada no Mundial que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, a Seleção precisa vencer e torcer por uma combinação de resultados.

Um triunfo brasileiro, somado à vitória do Uruguai sobre a Venezuela em Montevidéu, sela a classificação. Caso uruguaios e venezuelanos empatem, será necessário que a Argentina vença a Colômbia para que o Brasil alcance a tão desejada vaga.

A Albiceleste, inclusive, é a única seleção sul-americana já classificada para a Copa, liderando as Eliminatórias com 34 pontos.

Foi na Neo Química Arena que o Brasil carimbou o passaporte para as duas últimas edições da Copa: contra o próprio Paraguai, rumo à Rússia em 2018, e diante da Colômbia, para o Catar em 2022.

Mais uma vez, a expectativa é de casa cheia, com mais de 40 mil torcedores presentes. Por motivos de segurança e neutralidade, não será permitida a entrada de torcedores com camisas de clubes.

A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo, com narração de Luis Roberto e comentários de Caio Ribeiro e Júnior. O sportv também exibe o jogo, com narração de Luiz Carlos Jr e comentários de Eric Faria e Ricardinho.

A arbitragem ficará a cargo do venezuelano Jesús Valenzuela, auxiliado por Jorge Urrego e Tulio Moreno. O quarto árbitro será o boliviano Gery Vargas, enquanto o VAR estará sob responsabilidade de Juan Soto, também da Venezuela.

Este será o segundo jogo da Seleção sob o comando do italiano Carlo Ancelotti, que estreou com um empate amargo, em 0 a 0, contra o Equador, na última quinta-feira (5).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também