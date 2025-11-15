Brasil enfrenta Senegal em amistoso preparatório para a Copa

A seleção brasileira enfrenta o Senegal neste sábado, às 12h (de MS), no Emirates Stadium, em Londres, em mais um amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026.

Este será o segundo confronto entre Brasil e Senegal, o primeiro, em junho de 2023, terminou com vitória africana por 4 a 2, em Lisboa, e o histórico mostra apenas um empate e uma derrota brasileira contra os senegaleses. A partida faz parte da estratégia do técnico Carlo Ancelotti de enfrentar adversários com diferentes estilos até o Mundial.

Após a derrota por 3 a 2 para o Japão, Ancelotti ajustou a defesa e escalará o time com linha de quatro: Ederson; Éder Militão, Marquinhos, Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Rodrygo, Vini Jr., Matheus Cunha e Estêvão. O goleiro Hugo Souza está fora por lesão.

O Brasil encerra o calendário de 2025 diante da Tunísia, na próxima terça-feira, em Lille, na França, e enfrentará França e Croácia na última Data Fifa antes da Copa.

Onde assistir:

TV Globo: narração de Luis Roberto, comentários de Ana Thaís Matos e Junior.

SporTV: narração de Luiz Carlos Jr., comentários de Eric Faria e Ricardinho.

ge: narração de Jorge Iggor, comentários de Bruno Formiga e Luana Maluf, com acompanhamento em tempo real e vídeos dos principais lances a partir das 12h.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também