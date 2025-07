Brasil enfrenta Uruguai por vaga na final da Copa América Feminina; saiba onde assistir

Brasil e Uruguai se enfrentarão nesta terça-feira (29), às 20h (horário de Mato Grosso do Sul), pela semifinal da Copa América Feminina.

O confronto será disputado no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador, e terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV, além de acompanhamento em tempo real pelo portal CNN Esportes.

A Seleção Brasileira chega embalada e invicta na competição, com uma campanha sólida sob o comando do técnico Arthur Elias.

Foram três vitórias e um empate na fase de grupos, o que garantiu ao Brasil a liderança do Grupo B, com 10 pontos somados.

Já o Uruguai avançou à semifinal após terminar na segunda colocação do Grupo A, com sete pontos, resultado de duas vitórias, um empate e uma derrota.

O duelo é decisivo: quem vencer enfrentará a Argentina na grande final da Copa América Feminina. A seleção argentina garantiu sua vaga após superar a Colômbia na outra semifinal.

