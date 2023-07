Brasil estreia amanhã na Copa Feminina; saiba quem são as jogadoras

Sarah Chaves, com informações do GE

A Copa do Mundo Feminina já começou na Austrália e na Nova Zelândia, mas a participação da Seleção Brasileira terá início nesta segunda-feira (24), às 8h (Brasília), contra o Panamá.

Ainda na primeira fase do torneio, o Brasil terá mais dois confrontos: no sábado, 29 de julho, contra a França; e na quarta-feira, 2 de agosto, contra a Jamaica, ambos às 7h (Brasília).

O Brasil não é considerado um dos favoritos ao título, mas é bem cotado como possível surpresa. A ideia é pelo menos chegar nas quartas de final — no último Mundial, em 2019, a Seleção foi eliminada nas oitavas, para a então anfitriã França.

O Brasil será representado por 23 jogadoras, convocadas pela técnica sueca Pia Sundhage — 11 estreantes em Mundiais —, com mais três suplentes em caso de lesão. As maiores surpresas são a goleira Bárbara e a zagueira Mônica.

Convocadas

Goleiras: Letícia Izidoro (Corinthians), Bárbara (Flamengo) e Camila (Santos);

Defensoras: Antônia (Levante), Bruninha (Gotham FC), Kathellen (Real Madrid), Lauren (Madrid CFF), Mônica Hickman (Madrid CFF), Rafaelle (Orlando Pride) e Tamires (Corinthians);

Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Kerolin (North Carolina Courage), Luana (Corinthians), Adriana (Orlando Pride), Ana Vitória (PSG) e Ary Borges (Racing Louisville);

Atacantes: Andressa Alves (Houston Dash), Geyse (Barcelona), Nycole (Benfica), Bia Zaneratto (Palmeiras), Debinha (Kansas City Current), Gabi Nunes (Levante) e Marta (Orlando Pride).

As três suplentes são: Tainara (Bayern de Munique), Aline Gomes (Ferroviária) e Angelina (OL Reign).

"Testamos 90 jogadoras e estou muito animada, pois quase metade do time nunca foi para a Copa do Mundo. Temos muitos sonhos entre as mais novas, e as mais experientes ajudam a equipe. Isso é muito especial. Depois de quatro anos, é o momento perfeito para a Copa do Mundo" disse Pia Sundhage.

