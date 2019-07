Brasil estreia com dois ouros no Paralímpico de Halterofilismo

Na estreia no Mundial Paralímpico de Halterofilismo, em Nur-Sultan, no Cazaquistão, o Brasil conquistou na sexta-feira (12) duas medalhas de ouro e uma de prata.

O amazonense Lucas Manoel, na categoria até 49kg, e o paulista Marcos Terentino, até 54 kg, ficaram com o lugar mais alto do pódio, na classe júnior, enquanto Vinicius Freitas, até 80kg, ficou em segundo lugar.

Lucas Manoel é campeão mundial júnior pela segunda vez seguida. Ele já havia conquistado o ouro no Mundial realizado na Cidade do México, há dois anos. Na sexta-feira, ele enfrentou o jordaniano de 17 anos, Mohammad Alshnaiti, e venceu ao levantar 126 kg.

Lucas, sofre de uma má-formação no membro devido a uma infecção no fêmur da perna direita ocorrida no nascimento."A competição foi do jeito que eu gosto, com os atletas muito próximos em termos de marca. Esperava conquistar o bicampeonato e felizmente pude alcançá-lo. Espero continuar evoluindo daqui em diante", disse .

Marcos Terentino também sofreu pressão de um de seus rivais na briga pelo ouro. Após registrar levantamentos de 93 kg e 95 kg nas duas primeiras tentativas, o brasileiro foi ultrapassado pelo cazaque Zakhar Buimov, que posicionou-se à frente com os mesmos 95 kg. Marcos, de 20 anos, não intimidou-se e conseguiu os 96 kg necessários para assegurar o segundo ouro brasileiro do dia.

Além de Lucas e Marcos, outros dois brasileiros também estiveram em ação hoje. O mineiro Vinicius Freitas ficou com a medalha de prata na categoria até 80kg. Sua conterrânea Lara Aparecida disputou a categoria até 41kg feminina, mas queimou suas três tentativas com 73 kg na barra.

Neste sábado (13), começam as disputas das classes adultas. Lara Aparecida representará o Brasil entre as mulheres, na categoria até 41kg, às 2h30 da madrugada (horário de Brasília), enquanto o potiguar João Maria de França Júnior estará em ação entre os homens com até 49 kg, a partir das 5h30.

