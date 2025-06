Brasil estreia na Liga das Nações Masculina nesta quarta-feira; saiba onde assistir

A Seleção Brasileira masculina de vôlei estreia nesta quarta-feira (11) na Liga das Nações (VNL) diante do Irã, às 16h30 (horário de Mato Grosso do Sul), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

A partida marca o início de um novo ciclo olímpico rumo aos Jogos de Los Angeles 2028 e será transmitida ao vivo pelo sportv2.

Comandada por Bernardinho, a equipe entra em quadra parcialmente renovada após a eliminação nas quartas de final das Olimpíadas de Paris 2024, quando perdeu para os Estados Unidos por 3 sets a 1.

Ídolos como Leal, Lucão e Bruninho se aposentaram da Seleção, abrindo espaço para uma nova geração de talentos, como Darlan e Lukas Bergmann, que já acumulam experiência internacional.

O ponteiro Lucarelli, capitão em boa parte da última edição da VNL, está fora da primeira semana por conta de uma lesão no ombro. Com isso, o central Flávio assumirá a braçadeira de capitão durante os jogos no Maracanãzinho.

O Brasil tem histórico favorável contra o Irã: são cinco vitórias nos últimos cinco confrontos entre as seleções nos últimos cinco anos, em competições como o Mundial, VNL e Olimpíadas.

Na Liga das Nações, os brasileiros jamais perderam para os iranianos.

Esta será a sétima edição da VNL. Rússia e França lideram o histórico com dois títulos cada, enquanto Brasil (2021) e Polônia (2023) têm uma conquista. O objetivo da equipe brasileira é repetir o feito de 2021 e conquistar o bicampeonato da competição.

Além do Irã, a seleção enfrentará nesta primeira semana Cuba (quinta-feira), Ucrânia (sábado) e Eslovênia (domingo). Depois, o Brasil disputará as etapas seguintes em Chicago (EUA) e Kanto (Japão). A fase final será realizada em Ningbo, na China, entre os dias 30 de julho e 3 de agosto.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também