Esportes

Brasil faz 2 a 0 sobre o Senegal com gols de Estevão e Casemiro

A Seleção encerra o calendário de 2025 diante da Tunísia, na próxima terça-feira

15 novembro 2025 - 14h36Sarah Chaves
Foto: Vitor Silva/CBFFoto: Vitor Silva/CBF  

Com ajuste do técnico, Carlo Ancelotti, a seleção Brasileira levou a melhor sobre o Senegal em Amistoso deste sábado (15) no Emirates Stadium, em Londres. A disputa é uma preparação para a Copa do Mundo de 2026.

O primeiro gol foi de Estevão, camisa 10, aos 27 minutos do primeiro tempo, aproveitando a sobra de bola após tentativa de passe de Casemiro, sem chances de defesa para Mendy. Poucos minutos depois, aos 35 minutos, o camisa 5 foi novamente fundamental para a vitória.

Rodrygo cobrou falta, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Militão bloquearam a marcação e Casemiro bateu a gol.

O primeiro confronto entre os países nessa temporada ocorreu em junho de 2023, terminou com vitória africana por 4 a 2, em Lisboa. Agora o canarinho tem uma vitória, uma derrota e um empate com os senegaleses em 2019.

A partida faz parte da estratégia do técnico Carlo Ancelotti de enfrentar adversários com diferentes estilos até o Mundial.

O Brasil encerra o calendário de 2025 diante da Tunísia, na próxima terça-feira, em Lille, na França, e enfrentará França e Croácia na última Data Fifa antes da Copa.

