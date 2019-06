Brasil faz último amistoso hoje antes da estreia na Copa América

Joilson Francelino, com informações da Agência Brasil

A seleção brasileira faz neste domingo (9) o seu último jogo amistoso antes da estreia contra a Bolívia, na abertura da Copa América 2019, na próxima sexta-feira (14), às 21h30, no Estádio do Morumbi, em São Paulo.

O adversário do Brasil é a seleção de Honduras. A partida está marcada para as 16h, no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre.

A última vez que as duas seleções se enfrentaram foi em junho de 2015, também em Porto Alegre, quando o Brasil venceu por 1 a 0. Brasileiros e hondurenhos já fizeram sete jogos na história das duas seleções, com cinco vitórias da equipe canarinha; uma vitória de Honduras e um empate.

O Brasil tem uma saldo de 22 gols contra seis marcados pelos hondurenhos.

Deixe seu Comentário

Leia Também