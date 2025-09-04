Menu
Brasil garante vaga na semifinal do Mundial de Vôlei Feminino

Seleção Brasileira superou a França

04 setembro 2025 - 18h40Carla Andréa
Seleção BrasileiraSeleção Brasileira   (Divulgação/FIV)

O Brasil está classificado para as semifinais do Campeonato Mundial de vôlei feminino após vencer a França por 3 sets a 0, nesta quinta-feira (4), em Bangkok, Tailândia.

As parciais do confronto foram 27/25, 33/31 e 25/19, com destaque para a ponteira Júlia Bergmann, que marcou 17 pontos ao longo do jogo.

A equipe brasileira, comandada pelo técnico José Roberto Guimarães, enfrentará a Itália na próxima etapa da competição, marcada para sábado (6), às 8h30 (horário de Mato Grosso do Sul). O Brasil agora busca a vaga na final do Mundial.

