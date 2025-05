Brasil goleia Omã por 11 a 1 e avança na Copa do Mundo de Futebol de Areia

Com atuação dominante do início ao fim, a Seleção Brasileira de futebol de areia massacrou Omã por 11 a 1 nesta terça-feira (6), na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Futebol de Areia, disputada em Vitória, Seychelles.

A vitória consagradora confirmou o Brasil na liderança do Grupo D, com 100% de aproveitamento e a melhor goleada da competição até agora.

Os gols da equipe brasileira foram marcados por Catarino, Brendo, Benjamin Jr., Edson Hulk, Rodrigo, Thanger e Mauricinho. O único gol da equipe asiática foi anotado por Sami Al Bulushi.

Em apenas quatro minutos, a Seleção já vencia por 3 a 0, com direito a um golaço de bicicleta de Rodrigo e um chute potente de Thanger. A vantagem permitiu ao time comandado por Marco Octávio controlar o jogo e ampliar o marcador com facilidade, aproveitando as fragilidades defensivas do adversário.

Além da vitória expressiva sobre Omã, o Brasil também venceu El Salvador (3 a 1) e Itália (2 a 1) na fase de grupos, encerrando a primeira etapa do torneio com nove pontos e saldo positivo de 13 gols.

Classificada com autoridade, a Seleção Brasileira agora se prepara para as quartas de final, onde enfrentará a Espanha, que garantiu a vaga ao vencer o Taiti por 7 a 4. O duelo decisivo acontece nesta quinta-feira (8), às 12h30 (horário de Mato Grosso do Sul), com transmissão ao vivo pelo sportv.

