Brasil lidera qualificação avança à final na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica

A Seleção Brasileira de conjunto brilhou, nesta sexta-feira (18), durante a etapa de Milão da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica.

Na prova de cinco fitas, o grupo nacional garantiu a primeira colocação na fase classificatória, com uma apresentação segura e de alto nível técnico.

Formado por Duda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Sofia Pereira e Nicole Pircio, o conjunto do Brasil apostou em uma coreografia com maior grau de dificuldade e execução sólida, alcançando 25.950 pontos.

A nota assegurou o topo do ranking da fase de qualificação da prova simples.

Além da classificação direta para a final por aparelhos, o desempenho coloca o Brasil em uma posição estratégica para lutar pelo título geral da etapa italiana da Copa do Mundo.

A Polônia ficou com a segunda colocação (24.400), seguida pelo Uzbequistão, em terceiro (24.100).

Adversários tradicionais do Brasil em competições internacionais — como Itália, China, Israel, Estados Unidos e Ucrânia — tiveram notas inferiores, nenhuma delas ultrapassando os 23 pontos, o que reforça o favoritismo da equipe brasileira nesta etapa.

A competição segue neste sábado (19) com a prova mista, em que os grupos se apresentarão com três fitas e dois arcos. A soma das pontuações dos dois dias definirá as medalhas do Conjunto Geral.

O resultado desta sexta também acompanha o bom desempenho individual da ginasta Babi Domingos, que terminou o dia na quarta colocação do individual geral, consolidando o Brasil como uma das potências da ginástica rítmica nesta etapa da temporada.

