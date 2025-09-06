Brasil perde em duelo equilibrado com a Itália e disputará bronze no Mundial de Vôlei

m um jogo emocionante e decidido apenas no tie-break, a seleção brasileira feminina de vôlei foi superada pela Itália, neste sábado (6), Bangkok, Tailândia pela semifinal do Campeonato Mundial. As parciais foram 25/22, 22/25, 30/28, 22/25 e 13/15, em partida equilibrada.

Com o resultado, o Brasil perdeu a chance de chegar à final e agora disputará a medalha de bronze contra o Japão, neste domingo (7), às 5h30 (de Brasília). Já a Itália, que soma 35 vitórias consecutivas, carimbou vaga na grande decisão e terá pela frente a Turquia, às 9h30, em busca de mais um título internacional.

A equipe italiana chega embalada por títulos recentes: bicampeã da Liga das Nações e campeã olímpica.

