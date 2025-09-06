Menu
Menu Busca sábado, 06 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Brasil perde em duelo equilibrado com a Itália e disputará bronze no Mundial de Vôlei

O jogo pelo terceiro lugar contra o Japão

06 setembro 2025 - 11h11Sarah Chaves    atualizado em 06/09/2025 às 11h14
Foto: Divulgação | FIVBFoto: Divulgação | FIVB  

m um jogo emocionante e decidido apenas no tie-break, a seleção brasileira feminina de vôlei foi superada pela Itália, neste sábado (6), Bangkok, Tailândia pela semifinal do Campeonato Mundial. As parciais foram 25/22, 22/25, 30/28, 22/25 e 13/15, em partida equilibrada.

Com o resultado, o Brasil perdeu a chance de chegar à final e agora disputará a medalha de bronze contra o Japão, neste domingo (7), às 5h30 (de Brasília). Já a Itália, que soma 35 vitórias consecutivas, carimbou vaga na grande decisão e terá pela frente a Turquia, às 9h30, em busca de mais um título internacional.

A equipe italiana chega embalada por títulos recentes: bicampeã da Liga das Nações e campeã olímpica.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Unimed 12 de setembro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Andreas Pereira vai para a Bolívia com a Seleção
Esportes
Andreas Pereira é convocado para Seleção Brasileira
Seleção contou com brilho de Luis Henrique para vencer o Chile
Esportes
Com brilho de Luis Henrique, Brasil vence com tranquilidade o Chile no Maracanã
Bruno Henrique
Esportes
Bruno Henrique é suspenso por 12 jogos pelo STJD
Seleção Brasileira
Esportes
Brasil garante vaga na semifinal do Mundial de Vôlei Feminino
Jogos da Juventude reúnem mais de 5 mil atletas em Brasília; MS terá 215 representantes
Esportes
Jogos da Juventude reúnem mais de 5 mil atletas em Brasília; MS terá 215 representantes
Jogador do Flamengo, Bruno Henrique
Esportes
JD1TV: Bruno Henrique é julgado no STJD por suposta manipulação de cartão; assista
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Esportes
Brasil x Chile: Seleção terá estreia de Ancelotti no Maracanã
Ingressos para Comercial x Aquidauana pelo Estadual estão à venda; confira
Esportes
Ingressos para Comercial x Aquidauana pelo Estadual estão à venda; confira
Aquidauana sedia 2ª etapa regional dos Jogos Abertos de MS
Esportes
Aquidauana sedia 2ª etapa regional dos Jogos Abertos de MS
Grêmio encaminha contratação do meia Willian até o fim de 2026
Esportes
Grêmio encaminha contratação do meia Willian até o fim de 2026

Mais Lidas

Arma localizada que teria sido usada no tiroteio e na morte de Silas e Aysla
Justiça
Acusado de envolvimento na morte de adolescentes pede mudança de presídio por "medo"
O autor do crime foi preso instantes depois
Cidade
Tonzinho enfrenta júri popular por matar "Opalão do PCC" em Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Pai é preso por atirar na cabeça de filho de dois anos: 'Cansei de pagar pensão'
Paulo Bial Torres, o "Paulinho Metralha" -
Polícia
Após matar alvo errado, "Paulinho Metralha" deve ir a júri, decide TJMS