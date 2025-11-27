Menu
Menu Busca quinta, 27 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Aguas Nov25
Esportes

Brasil perde para Itália nos pênaltis e fica em 4º no Mundial Sub-17

Portugal fatura o título inédito após vencer Áustria por 1 a 0

27 novembro 2025 - 18h23Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Brasil perdeu para a ItáliaBrasil perdeu para a Itália   (Nelson Termer/CBF)
Dr Canela

A seleção brasileira masculina Sub-17 terminou o Campeonato Mundial Sub-17 em Doha (Catar) na quarta posição, após ser superada pela Itália por 4 a 2 na cobrança de pênaltis no complexo esportivo Aspire Zone.

Mesmo com um jogador a menos expulso aos 12 minutos de jogo, o Brasil segurou o empate sem gols até o final do tempo regulamentar (90 minutos) da disputa por medalha de bronze. Na definição do placar nas penalidades, João Pedro chegou a pegar a cobrança do italiano André Luongo, mas o goleiro Longoni realizou duas defesas - chutes dos brasileiros Luiz Pacheco e Luiz Eduardo – e a Azzurra assegurou a terceira posição no pódio.

Embora tenha deixado escapar o bronze, o Brasil encerrou o Mundial se perder sequer uma partida nos 90 minutos. A Amarelinha somou duas vitórias e seis empates em oito jogos. Nas partidas eliminatórias, o Brasil eliminou nos pênaltis o Paraguai nas oitavas de final e também a França nas quartas. Depois, nas semifinais, a seleção comandada pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci foi superada nos pênaltis, para Portugal.

Após a decisão do terceiro lugar, a seleção lusitana faturou o título inédito do Mundial Sub-17 após derrotar a Áustria por 1 a 0, no Estádio Internacional Khalifa, em Doha. O jogador Anísio Cabral fez o único gol da final, aos 31 minutos iniciais, e selou a vitória e a conquista do título. A Áustria foi vice-campeã do Mundial, que pela primeira vez reuniu 48 seleções.

O Brasil soma quatro títulos mundiais na categoria Sub-17: levantou a taça em 1997, 1999, 2003 e 2019.

Reportar Erro
Dr Canela
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Time foi apresentado de maneira oficial
Esportes
VÍDEO: 'Projeto muito importante', diz Marcelo Miranda sobre Sesc MS Vôlei
Partida acontece neste domingo (30)
Esportes
Na 7ª edição do Comerário Sangue Bom, superação e solidariedade entram em campo
Jogadores treinam para a estreia no final de novembro
Esportes
Com 11 jogadores sul-mato-grossenses, Sesc MS Vôlei representará estado na Superliga B
Brasileiras conquistaram a medalha na competição
Esportes
Carol Soberg e Rebecca faturam bronze no Mundial de vôlei de praia
Sensei Araraki levou o karatê como filosofia de vida
Esportes
Mais do que um esporte, karatê vira estilo de vida para campo-grandenses
Hulk é uma das esperanças do Galo para o título
Esportes
Atlético-MG busca título inédito na Copa Sul-Americana
Victoria e Thamela foram superadas por 2 a 0
Esportes
Victoria, de MS, e Thâmela perdem para dupla letã na semi do Mundial de vôlei de praia
Objetivo é oferecer oportunidades de crescimento para seleções nacionais
Esportes
Brasil será uma das sedes da edição feminina da Fifa Series
Atacante Dell foi o responsável pelos dois gols
Esportes
Brasil marca no último minuto e garante vaga na semi do Mundial Sub-17
Tem Campeonato Estadual de Vôlei Sub-17
Esportes
Agenda esportiva reúne Paralimpíadas Escolares, JOIAL, Brasileiro de Wrestling e jogos regionais

Mais Lidas

Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Polícia
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Diretor da ACICG afirma que situação tem impacto direto na segurança da população.
Cidade
GCM de Campo Grande enfrenta perdas salariais e condições precárias de trabalho
Thiago (à esquerda) e Willian (à direita) são acusados de matar Wesner (ao centro) -
Justiça
Condenados por matar adolescente têm 15 dias para pagar R$ 1,4 milhão à família
Casas populares
Cidade
Inscrições para mais de 200 apartamentos populares encerram nesta quarta na Capital