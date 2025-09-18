Brasil perde posição entre seleções no ranking da Fifa

Dois meses após a última atualização, a FIFA revelou nesta quinta-feira (18) a nova classificação das melhores seleções do mundo, com algumas mudanças notáveis.

A Espanha, em uma fase impressionante com Lamine Yamal, assumiu a liderança do ranking de seleções. Por outro lado, o Brasil, que vem apresentando um desempenho irregular nas Eliminatórias para a Copa do Mundo e não conquista títulos desde 2019, viu sua posição ser afetada negativamente.

Na atualização mais recente, a seleção comandada por Carlo Ancelotti caiu da 5ª para a 6ª colocação, sendo ultrapassada por Portugal, que recentemente venceu a Liga das Nações.

A Argentina, campeã mundial, perdeu a liderança e caiu para o 3º lugar. Os tricampeões foram ultrapassados pela França de Mbappé, que agora ocupa a vice-liderança, e pela Espanha, que ocupa o primeiro lugar.



Ranking da Fifa

1. Espanha -1875.37

2. França - 1870.92

3. Argentina - 1870.32

4. Inglaterra - 1820.44

5. Portugal - 1779.55

6. Brasil - 1761.6

7. Holanda - 1754.17

8. Bélgica - 1739.54

9. Croácia - 1714.2

10. Itália - 1710.06

