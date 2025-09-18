Menu
Esportes

Brasil perde posição entre seleções no ranking da Fifa

O país está em 6ª colocação entre os 10 melhores

18 setembro 2025 - 13h34
Foto: Reuters/Pilar OlivaresFoto: Reuters/Pilar Olivares  

Dois meses após a última atualização, a FIFA revelou nesta quinta-feira (18) a nova classificação das melhores seleções do mundo, com algumas mudanças notáveis.

A Espanha, em uma fase impressionante com Lamine Yamal, assumiu a liderança do ranking de seleções. Por outro lado, o Brasil, que vem apresentando um desempenho irregular nas Eliminatórias para a Copa do Mundo e não conquista títulos desde 2019, viu sua posição ser afetada negativamente.

Na atualização mais recente, a seleção comandada por Carlo Ancelotti caiu da 5ª para a 6ª colocação, sendo ultrapassada por Portugal, que recentemente venceu a Liga das Nações.

A Argentina, campeã mundial, perdeu a liderança e caiu para o 3º lugar. Os tricampeões foram ultrapassados pela França de Mbappé, que agora ocupa a vice-liderança, e pela Espanha, que ocupa o primeiro lugar.


Ranking da Fifa
1.    Espanha -1875.37
2.    França - 1870.92
3.    Argentina - 1870.32
4.    Inglaterra - 1820.44
5.    Portugal - 1779.55
6.    Brasil - 1761.6
7.    Holanda - 1754.17
8.    Bélgica - 1739.54
9.    Croácia - 1714.2
10.    Itália - 1710.06

