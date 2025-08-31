Menu
Esportes

Brasil reage após susto, vence a República Dominicana e avança no Mundial de Vôlei

Seleção venceu por 3 a 1 e enfrentará a França nas quartas de final em busca do título inédito

31 agosto 2025 - 16h14Carla Andréa

A Seleção Brasileira feminina de vôlei está classificada para as quartas de final do Mundial, disputado em Bangkok, na Tailândia.

Na madrugada deste domingo (31), o time comandado por José Roberto Guimarães superou a República Dominicana por 3 sets a 1, de virada, com parciais de 18/25, 25/12, 25/20 e 25/12.

Após um início abaixo do esperado no primeiro set, as brasileiras reagiram com autoridade e confirmaram o favoritismo, dominando o restante da partida.

O resultado mantém a hegemonia sobre as dominicanas em Mundiais — o Brasil venceu os confrontos anteriores por 3 a 0 em 2014 e 2018.

A ponteira Gabi brilhou como maior pontuadora da partida, com 21 pontos. Também se destacaram no ataque Julia Bergmann (12), Rosamaria (11) e Diana (10). Pelo lado dominicano, a oposta Gaila González foi o principal nome, com 15 pontos.

Agora, o Brasil terá pela frente a França nas quartas de final, em partida marcada para a próxima quinta-feira (4) (horário ainda a ser confirmado). O duelo reedita o embate emocionante da fase de grupos, quando as brasileiras venceram de virada após estarem perdendo por 2 sets a 0.

Quem avançar enfrentará na semifinal o vencedor de Itália x Polônia.

Em busca de título inédito

A Seleção busca seu primeiro título mundial. Até hoje, o Brasil já conquistou cinco medalhas na competição — quatro pratas e um bronze, mas nunca o ouro. A mais recente decisão foi em 2022, quando perdeu para a bicampeã Sérvia.

