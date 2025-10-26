Menu
Menu Busca domingo, 26 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Brasil se despede do Mundial de Ginástica Artística sem medalhas

Última chance de pódio era com Flávia Saraiva, que foi a 4ª na trave

26 outubro 2025 - 12h45Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Flavia terminou na quarta colocaçãoFlavia terminou na quarta colocação   (MeloGym/CBG)

A edição deste ano do Campeonato Mundial de Ginástica Artística, realizada em Jacarta, na Indonésia, chegou ao fim. Pela primeira vez desde 2017, o Brasil se despediu da competição sem ir ao pódio. A última esperança de medalha era Flávia Saraiva, que ficou em quarto lugar na final da trave, disputada neste sábado (25).

O desempenho da carioca, de 26 anos, foi o melhor da equipe brasileira no evento e o mais positivo dela em Mundiais na trave, superando a sexta posição de Stuttgart, na Alemanha, em 2019. Na Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016, a ginasta ficou em quinto.

Flávia se classificou à final da trave com o segundo melhor desempenho das eliminatórias, com 13.833 pontos (5.5 pela dificuldade do movimento e 8.333 pela execução). Para brigar pelo pódio, a brasileira optou por uma série mais complexa, que valeu 5.7 de nota. Com os 8.200 pontos que recebeu pela realização da acrobacia, sem erros, a carioca totalizou 13.900.

As medalhistas, porém, obtiveram notas acima de 14, com movimentos ainda mais difíceis e cravados. O ouro foi para a chinesa Zhang Qingying (15.166), com a argelina Kaylia Nemour (14.300) levando a prata e a japonesa Aiko Sugihara sendo bronze.

"Queria muito tirar esse peso de que, em finais, a Flávia não acerta. Hoje [sábado], fiquei orgulhosa do meu trabalho, de tudo o que fiz ao longo do ano. Esta final foi um pouco atípica. Poucas erraram. Isso é ótimo para a ginástica, mostra o quanto está competitiva. Fiquei muito contente de abrir a final e acertar a série logo de cara. É sempre um desafio ser a primeira, mas consegui fazer exatamente o que vinha treinando", disse Flávia, à Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).

Além de Flávia, apenas o fluminense Caio Souza e o paulista Diogo Soares disputaram finais em Jacarta. No individual geral (prova em que os atletas competem em todos os aparelhos), o primeiro ficou em nono e o segundo em 17º. Caio também esteve na decisão das argolas, terminando em sexto.

Vale lembrar que Rebeca Andrade, responsável por quatro das seis medalhas do Brasil no Mundial de 2023, em Antuérpia, não esteve na edição deste ano. A paulista decidiu não competir em 2025. O desempenho na edição belga do evento segue como o mais positivo da ginástica brasileira até hoje: um ouro, três pratas e dois bronzes.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Luisa Stefani e Timea Babos conquistam o título de duplas do WTA 500 de Tóquio
Esportes
Luisa Stefani e Timea Babos vencem e conquistam o WTA 500 de Tóquio
João Fonseca é campeão do WTA 500 da Basilei
Esportes
João Fonseca conquista ATP 500 da Basileia e entra para o top-30 do ranking mundial
Botafogo e Santos duelam pela 30ª rodada do Brasileirão; saiba onde assistir
Esportes
Botafogo e Santos duelam pela 30ª rodada do Brasileirão; saiba onde assistir
Oração aconteceu antes do jogo deste domingo
Esportes
Time do Chelsea Brasil faz roda de orações para técnico internado na Capital
Dupla feminina em disputa no último torneio em Campo Grande
Esportes
Padel vira novo 'queridinho' dos esportistas e se torna cada vez mais popular em MS
Real Madrid x Barcelona agita futebol europeu neste domingo; saiba onde assistir
Esportes
Real Madrid x Barcelona agita futebol europeu neste domingo; saiba onde assistir
Flávia Saraiva no Mundial de ginástica
Esportes
Flávia Saraiva termina Mundial de Jacarta em 4º lugar na trave
João Fonseca vai à final do ATP da Basileia
Esportes
João Fonseca faz história e garante primeira final de ATP 500 da carreira
Stock Car 2025
Esportes
Fan Fest e corridas movimentam sábado da Stock Car em Campo Grande
Jogo da Liga Terrão 2025 em Nioaque
Esportes
Liga Terrão 2025 tem segunda fase decisiva neste fim de semana; confira

Mais Lidas

Equipes acionadas na tarde de hoje na casa onde ela vivia
Polícia
Agora: Criança de 5 anos morre após parada cardíaca na Capital
O caso aconteceu em Campo Grande na noite de ontem
Polícia
JD1TV: Casal tenta dar 'calote' em travesti e passa vergonha em motel de Campo Grande
Acidente aconteceu em Três Lagoas
Trânsito
Câmera registra acidente que terminou na morte de tia e sobrinha em Três Lagoas
Kayk foi morto a facadas
Polícia
Jovem é assassinado a facadas e polícia recolhe corpo durante velório em Amambai