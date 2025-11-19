Menu
Menu Busca quarta, 19 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Esportes

Brasil sobe para 5º no ranking da Fifa e será cabeça de chave na Copa

Sorteio dos grupos ocorrerá em 5 de dezembro, às 14h, nos EUA

19 novembro 2025 - 17h54Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Brasil agora está no top 5 de seleções, segundo ranking da FifaBrasil agora está no top 5 de seleções, segundo ranking da Fifa   (Rafael Ribeiro/CBF)

A seleção brasileira subiu duas posições e passou a ocupar a quinta posição no ranking da Fifa, atualizado nesta quarta-feira (19). A Amarelinha será a cabeça de chave 5 na Copa do Mundo de 2026.  Além do Brasil, outras oito seleções serão cabeças de chave conforme o posicionamento no ranking: Espanha (1), Argentina (2), França (3), Inglaterra (4), Portugal (6), Holanda (7), Bélgica (8) e Alemanha (9). Como países-sede da competição, Canadá, México e EUA também estão assegurados como cabeças de chave.

A primeira fase do Mundial reunirá pela primeira vez 48 seleções divididas em 12 grupos de quatro equipes cada um. Até a última edição em 2022 (Catar), eram 32 países participantes, distribuídos em oito grupos de quatro.

O sorteio das chaves da Copa de 2026 ocorrerá 5 de dezembro, às 14h (horário de Brasília), em Washington D.C. (Estados Unidos). Serão ao todo quatro potes com 12 seleções cada. No pote 1 estarão os nomes dos nove primeiros colocados no ranking da Fifa e os três países-sede do Mundial.

Os demais potes também são formados de acordo com a colocação no ranking, sendo que o pote 4 pode receber as seleções classificadas na repescagem mundial e europeia.

A abertura do Mundial está programada para em 11 de junho de 2026, no estádio Azteca, na Cidade do México, e a final em 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA).

Sorteio dos grupos do Mundial

Pote 1 - México, Estados Unidos, Canadá, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha;

Pote 2 - Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Senegal, Japão, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália;

Pote 3 - Noruega, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Costa do Marfim, Tunísia, Catar, Uzbequistão, Arábia Saudita, África do Sul e Panamá;

Pote 4 - Jordânia, Cabo Verde, Gana, Nova Zelândia, Haiti, Curaçao, Repescagem Uefa 1, Repescagem Uefa 2, Repescagem Uefa 3, Repescagem Uefa 4, Repescagem Mundial 1 e Repescagem Mundial 2.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Victoria e Thamela seguem representando o Brasil na competição
Esportes
Victoria, de MS, avança às oitavas ao lado de Thamela no Mundial de vôlei de praia
Percurso Bonito
Esportes
Bonito 21K anuncia novo percurso em sua 11ª edição
Brasil encara último amistoso do ano
Esportes
No último teste do ano, Brasil encara a Tunísia com novidade na lateral
Vic Lopes e Thâmela estão no mata-mata
Esportes
Saymon é eliminado e Victoria é única sul-mato-grossense no Mundial de vôlei de praia
Foto: Divulgação/Pro Tour STU
Esportes
Rayssa Leal é pentacampeã do STU Pro Tour do Rio
Foto: Vitor Silva/CBF
Esportes
Brasil faz 2 a 0 sobre o Senegal com gols de Estevão e Casemiro
Vinícius Júnior
Esportes
Brasil enfrenta Senegal em amistoso preparatório para a Copa
Futsal -imagem ilustrativa
Esportes
Futebol, canoagem e corridas agitam a agenda esportiva de fim de semana em MS
Victoria (de óculos) faz dupla com Thamela
Esportes
Sul-mato-grossenses disputam Copa do Mundo de vôlei de praia na Austrália
Antes do embarque, os atletas e técnicos recebem kits esportivos nesta quinta-feira
Esportes
Mato Grosso do Sul leva 106 atletas às Paralimpíadas Escolares em São Paulo

Mais Lidas

Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Polícia
AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Imagem ilustrativa
Polícia
Idoso mata homem com facada certeira e foge após briga em bar de Campo Grande
Foto: TJMS
Justiça
Justiça Itinerante divulga calendário para o segundo semestre de 2025